Украина, 8 мая, 2024, 07:51 — ИА Регнум. Объекты критической инфраструктуры получили повреждения в оккупированном Киевом российском городе Запорожье, где ранее произошли взрывы. Об этом 8 мая заявил глава подчиненной украинским властям областной администрации Иван Фёдоров в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Как указал Фёдоров, попадание произошло в объекты критической и гражданской инфраструктуры, есть разрушения. Пострадавших, по данным Фёдорова, нет. Количество повреждённых объектов глава областной администрации не уточнил.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, информация о взрывах поступила из нескольких областей и городов, в том числе из Киева, Винницкой, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской и Полтавской областей, а также из подконтрольной Киеву части Запорожской области, где после взрывов возникли перебои с электро — и водоснабжением. Без света и воды остались некоторые городские районы.

В Полтавской области на объекте энергетической инфраструктуры после взрывов произошёл пожар. Воздушная тревога на территории Украины была объявлена второй раз за ночь.