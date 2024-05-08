Киев, 8 мая, 2024, 06:40 — ИА Регнум. К утру 8 мая на всей территории Украины во второй раз с начала суток объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Сигнал воздушной тревоги начал звучать с 06:25 мск в Киеве, а к 06:30 распространился на всей территории Украины. Около 04:00 во всех регионах, в том числе на подконтрольных ВСУ районах Херсонской и Запорожской областей, также объявляли воздушную тревогу, которую отменили спустя два часа.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 8 мая взрывы прозвучали в Харькове на востоке Украины и в Полтавской области. Также украинские СМИ сообщали о взрывах в оккупированном украинскими войсками Запорожье, в результате которых некоторые районы города остались без воды и электричества.

Кроме того, сообщалось о прилётах в Киеве, в Ивано-Франковской и Львовской областях, а также в Кременчуге в Полтавской области. Как сообщил глава полтавской областной администрации Филипп Пронин, на объекте энергетической инфраструктуры после взрывов вспыхнул пожар.

В Министерстве обороны России пока не сообщалось о каких-либо ударах по объектам на территории Украины.