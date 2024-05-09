ВСУ атаковали нефтебазу в Луганске, пятеро пострадавших — 805-й день СВО
Глава ЛНР: ВСУ атаковали нефтебазу в Луганске, пятеро пострадавших — 805-й день СВО
Удар Вооружённых сил Украины (ВСУ) по нефтебазе в Луганске в ночь на 8 мая, предположительно, был осуществлён ракетами западного образца ATACMS, заявил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник в Telegram-канале. По его словам, пятеро сотрудников получили ранения. Таким известием ознаменован новый, 805-й день специальной военной операции (СВО).
Глава ЛНР также подчеркнул, что работу прибывших на вызов четырех бригад скорой помощи осложнял сильный пожар. Повреждения получили линии электропередачи, дома в районе нефтебазы частично обесточены. Горит газопровод высокого давления.
«В тушении пожара задействованы все луганские подразделения МЧС. Их главная задача сейчас — не допустить распространения огня. Все необходимые меры для ликвидации последствий обстрела на данный момент предприняты», — подчеркнул Пасечник.
О состоянии пострадавших известно, что в интенсивной терапии никто не нуждается. Всем раненым оказана необходимая медицинская помощь, пояснила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.
Тем временем расчёты 122-миллиметровых РСЗО «Град» оперативно нанесли огневое поражение пункту временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.
Выполнив задачу по поражению цели, российские бойцы поздравили ветеранов с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, информирует 8 мая Минобороны.
Подробности — в трансляции ИА Регнум.