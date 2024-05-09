Удар Вооружённых сил Украины (ВСУ) по нефтебазе в Луганске в ночь на 8 мая, предположительно, был осуществлён ракетами западного образца ATACMS, заявил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник в Telegram-канале. По его словам, пятеро сотрудников получили ранения. Таким известием ознаменован новый, 805-й день специальной военной операции (СВО).

Иван Шилов ИА REGNUM Луганск

Глава ЛНР также подчеркнул, что работу прибывших на вызов четырех бригад скорой помощи осложнял сильный пожар. Повреждения получили линии электропередачи, дома в районе нефтебазы частично обесточены. Горит газопровод высокого давления.

«В тушении пожара задействованы все луганские подразделения МЧС. Их главная задача сейчас — не допустить распространения огня. Все необходимые меры для ликвидации последствий обстрела на данный момент предприняты», — подчеркнул Пасечник.

О состоянии пострадавших известно, что в интенсивной терапии никто не нуждается. Всем раненым оказана необходимая медицинская помощь, пояснила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

Тем временем расчёты 122-миллиметровых РСЗО «Град» оперативно нанесли огневое поражение пункту временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Выполнив задачу по поражению цели, российские бойцы поздравили ветеранов с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, информирует 8 мая Минобороны.

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