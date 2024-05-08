Луганск, 8 мая, 2024, 03:43 — ИА Регнум. В результате удара ВСУ по Луганску в ночь на 8 мая, предварительно, пострадали пять работников нефтебазы. Также были повреждены линии электропередачи, загорелся газопровод. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

Lug-info.com Глава ЛНР Леонид Пасечник

«По предварительным данным, пострадали пять сотрудников нефтебазы, они госпитализированы… В результате удара повреждены линии электропередачи, дома в районе нефтебазы частично обесточены. Горит газопровод высокого давления», — написал Пасечник.

Он добавил, что Украина пытается компенсировать своё поражения на фронте обстрелами гражданских объектов.

Как сообщало ИА Регнум, в минздраве ЛНР отметили, что все пострадавшие сотрудники нефтебазы в результате налёта и обстрела киевских боевиков госпитализированы с минно-взрывными травмами. Их состояние врачи оценили как средней степени тяжести. Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко заверила, что никто их раненых не нуждается в интенсивной терапии, всем оказана необходимая помощь.

Ракеты с радиусом действия 300 км, по всей вероятности, из новой поставки США. Нацисты атаковали Луганск ракетами ATACMS, предположил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов России Владимир Рогов.

13 апреля ВСУ нанесли ракетный удар по машиностроительному заводу и жилым домам в Луганске. Удар, предположительно, был нанесён британскими ракетами Storm Shadow. Три человека получили ранения. Следственный комитет России будет расследовать атаки вооружённых сил Украины на мирных жителей ДНР, ЛНР и Запорожской области, в том числе ракетный удар по Луганску.