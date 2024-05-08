Херсон, 8 мая, 2024, 06:35 — ИА Регнум. Расчёты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» отдельного гвардейского соединения морской пехоты Черноморского флота группировки войск «Днепр» поразили пункт временной дислокации Вооружённых сил Украины на правом берегу Днепра. Об этом 8 мая сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«В канун Дня Победы расчёты 122-миллиметровых РСЗО «Град»… выехали из укрытия на огневые позиции, произвели расчёт установки цели и оперативно нанесли огневое поражение по пункту временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Выполнив задачу по поражению цели, военнослужащие поздравили ветеранов с 79-й годовщиной со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

В Минобороны отметили, что расчёты РСЗО «Град» в зоне специальной военной операции выполняют огневые задачи совместно с подразделениями, оснащёнными разведывательными беспилотными летательными аппаратами. Такое взаимодействие позволяет эффективно поражать позиции противника с минимальным расходом боеприпасов.

Как передавало ИА Регнум, 8 мая артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО), принимающие участие в специальной военной операции, поздравили ветеранов с Днём Победы. Российские военнослужащие отметили, что сегодня они, сохраняя преемственность поколений и память о подвигах героев — участников Великой Отечественной войны, идут теми же дорогами, освобождая те же населённые пункты от нацистов и защищая безопасность и суверенитет России.