Белгород, 8 мая, 2024, 02:51 — ИА Регнум. В Белгороде и Белгородском районе в ночь на 8 мая вновь объявили о ракетной опасности. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального управления МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM Белгород

Население призвали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

Первый сигнал ракетной опасности в ночь на 8 мая в Белгороде и районе объявляли в 00:09 мск. Он длился 20 минут.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине в ночь на 8 мая взрывы прогремели недалеко от подконтрольного Киеву Херсона и в Полтаве.

В результате ночного удара ВСУ по нефтебазе в Луганске, по предварительным данным, пострадали пять человек. Предположительно, украинская атака осуществлялась ракетами западного образца ATACMS, заявил 8 мая глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.