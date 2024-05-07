Белгород, 8 мая, 2024, 00:33 — ИА Регнум. В ночь на 8 мая в Белгороде и Белгородском районе запустили сирены о ракетной опасности. Соответствующие оповещения распространила городская администрация.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Опасность!

«РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — сообщили в Telegram-канале мэрии.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также призвал жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Оказавшимся на улице гражданам он рекомендовал спуститься в укрытие или другое безопасное место.

Ракетную опасность объявили в 00:09 мск. Через 20 минут власти сообщили об отмене сигнала.

Как передавало ИА Регнум, ранним утром 7 мая жителей Белгорода и Белгородского района предупредили о ракетной опасности. Через 10 минут с момента оповещения в городе и районе режим тревоги отменили.

Около 14:30 мск 7 мая российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ.

В этот же день источник ИА Регнум сообщил, что FPV-дрон, начинённый поражающими элементами, атаковал локомотив-путеизмеритель в Белгородской области. Дрон атаковал локомотив, который проводил работы на железнодорожных путях. В результате удара повреждение получила крыша кабины машиниста, правый по ходу движения фонарь освещения и приборная панель в кабине. При этом никто не пострадал.