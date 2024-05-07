При ударе ВСУ по Луганску пострадали пять человек
Пасечник: в результате атаки ВСУ по Луганску ранены пять сотрудников нефтебазы
Луганск, 8 мая, 2024, 00:53 — ИА Регнум. В результате ночного удара ВСУ по нефтебазе в Луганске, по предварительным данным, пострадали пять человек. Предположительно, украинская атака осуществлялась ракетами западного образца ATACMS, заявил 8 мая глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.
«Поражение на всех фронтах Украина компенсирует обстрелами гражданских объектов… По предварительным данным, пострадали пять сотрудников нефтебазы, они госпитализированы», — написал Пасечник в Telegram-канале.
Он добавил, что на место обстрела выехали четыре бригады медиков. Оказание скорой помощи пострадавшим затрудняет сильный пожар.
В результате атаки ВСУ были повреждены линии электропередачи, частично обесточены дома в районе нефтебазы. Пожар вспыхнул на газопроводе высокого давления. К ликвидации пожара привлечены все луганские подразделения МЧС. Необходимые меры для ликвидации последствий обстрела предприняты, добавил глава ЛНР.
Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 8 мая в Луганске прогремело несколько взрывов, подтвердил глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, ВСУ обстреляли нефтебазу в черте города. На место инцидента прибыли спасатели и пожарные.
Нацисты атаковали город Луганск ракетами ATACMS, удар ВСУ в ночь на 8 мая пришёлся по нефтебазе, заявил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов России Владимир Рогов. Ракеты с радиусом действия 300 км, по всей вероятности, из новой поставки США, предположил Рогов.
В результате ракетного удара по заводу в Луганске со стороны ВСУ 13 апреля пострадали девять человек. Среди них оказались семь сотрудников машиностроительного завода и двое жителей расположенных вблизи предприятия домов, уточнил Леонид Пасечник.