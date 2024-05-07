Луганск, 8 мая, 2024, 00:53 — ИА Регнум. В результате ночного удара ВСУ по нефтебазе в Луганске, по предварительным данным, пострадали пять человек. Предположительно, украинская атака осуществлялась ракетами западного образца ATACMS, заявил 8 мая глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

Иван Шилов ИА REGNUM Луганск

«Поражение на всех фронтах Украина компенсирует обстрелами гражданских объектов… По предварительным данным, пострадали пять сотрудников нефтебазы, они госпитализированы», — написал Пасечник в Telegram-канале.

Он добавил, что на место обстрела выехали четыре бригады медиков. Оказание скорой помощи пострадавшим затрудняет сильный пожар.

В результате атаки ВСУ были повреждены линии электропередачи, частично обесточены дома в районе нефтебазы. Пожар вспыхнул на газопроводе высокого давления. К ликвидации пожара привлечены все луганские подразделения МЧС. Необходимые меры для ликвидации последствий обстрела предприняты, добавил глава ЛНР.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 8 мая в Луганске прогремело несколько взрывов, подтвердил глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, ВСУ обстреляли нефтебазу в черте города. На место инцидента прибыли спасатели и пожарные.

Нацисты атаковали город Луганск ракетами ATACMS, удар ВСУ в ночь на 8 мая пришёлся по нефтебазе, заявил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов России Владимир Рогов. Ракеты с радиусом действия 300 км, по всей вероятности, из новой поставки США, предположил Рогов.

В результате ракетного удара по заводу в Луганске со стороны ВСУ 13 апреля пострадали девять человек. Среди них оказались семь сотрудников машиностроительного завода и двое жителей расположенных вблизи предприятия домов, уточнил Леонид Пасечник.