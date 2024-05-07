Киев, 8 мая, 2024, 01:50 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 8 мая взрывы прогремели недалеко от подконтрольного Киеву Херсона и в Полтаве.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

О взрывах в посёлке Белозерка около Херсона написало издание «Зеркало недели».

Также известно о взрывах в Полтаве.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили в Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях. Также об опасности с воздуха сирены предупредили население подконтрольных Украине районов Херсонской и Запорожской областей.

Как сообщало ИА Регнум, в результате ночного удара ВСУ по нефтебазе в Луганске, по предварительным данным, пострадали пять человек. Предположительно, украинская атака осуществлялась ракетами западного образца ATACMS, заявил 8 мая глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

Воздушно-космические силы (ВКС) России применили сверхмощную бомбу с эффектом землетрясения против Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Моначиновке Харьковской области, написало 6 мая украинское издание «Страна. ua».