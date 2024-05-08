Москва, 8 мая, 2024, 03:00 — ИА Регнум. Бывшего депутата Верховной рады Украины и журналиста Игоря Мирошниченко объявили в розыск. Соответствующая информация появилась в базе МВД России.

Иван Шилов ИА Регнум Объявлении в розыск в России украинских деятелей

«Мирошниченко Игорь Михайлович. Разыскивается по статье Уголовного кодекса», — указано в базе ведомства.

При этом, по какой именно статье ведётся розыск украинского экс-депутата, не уточняется.

С 2012 по 2014 год Мирошниченко был депутатом Верховной рады Украины VII созыва, а в период с 2015 по 2020 год он являлся депутатом Киевского городского совета от националистической партии «Свобода».

В феврале 2013 года Мирошниченко вместе с однопартийцами с помощью грузовика и стального каната снёс памятник Ленину в городе Ахтырка Сумской области. По данным украинского МВД, Мирошниченко воспользовался своей депутатской неприкосновенностью и лично закрепил трос, поднявшись на памятник.

В 2016 году Мирошниченко и ещё два человека заблокировали вход на территорию российского посольства в Киеве, где в это время проходило голосование на выборах в Госдуму. Они попытались перекрыть вход в здание дипмиссии, положили перед посольством российский флаг и потоптались по знамени.

Мирошниченко в 2019 году был в числе участников драки в здании Верховной рады между депутатом от партии «Слуга народа» Андреем Богданцом и националистами из объединения «Свобода».

Как сообщало ИА Регнум, 4 мая МВД России объявило в розыск главу киевского режима Владимира Зеленского и бывшего президента Украины Петра Порошенко. В базе ведомства указывалось, что они разыскиваются по уголовной статье.

Через два дня, 6 мая, МВД объявило в розыск бывшего главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Руслана Хомчака и экс-министра информационной политики Украины Юрия Стеця. Также МВД объявило в розыск экс-министра внутренних дел Украины Арсена Авакова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), экс-министра иностранных дел страны Павла Климкина, бывшего спикера Верховной рады Владимира Гройсмана и экс-секретаря СНБО Алексея Данилова.

Директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин связал объявление в розыск Зеленского и Порошенко с грядущим трибуналом. Эксперт напомнил, что в России уже неоднократно озвучивали мысль: и Зеленский, который буквально в ближайшие дни лишится формальной легитимности, и его предшественник Порошенко являются персонами, чьи преступления нуждаются в расследовании, а они сами должны будут предстать перед специальным трибуналом.