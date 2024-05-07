Киев, 8 мая, 2024, 02:01 — ИА Регнум. Киев нуждается в дополнительных ракетах к системам противовоздушной обороны, заявил в телефонной беседе с главой Пентагона Ллойдом Остином министр обороны Украины Рустем Умеров.

Иван Шилов ИА Регнум Рустем Умеров

«Провёл еженедельный телефонный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином. Подробно проинформировал о текущей ситуации на фронте. Особый акцент был сделан на необходимости получения дополнительных ракет для систем ПВО», — написал глава украинского ведомства на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, запрещённой и признанной в России экстремистской организации).

По его словам, стороны также обсудили завершение подготовки нескольких линий фортификаций.

Как сообщало ИА Регнум, в зоне боевых действий складывается критическая ситуация для украинских войск, так как инициатива на передовой принадлежит российским военным. Такое мнение 4 мая высказал содиректор программ по международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник. У ВСУ, по его словам, не хватает огневых ресурсов для противостояния армии России, а также живой силы, эту проблему не удаётся решить как минимум год. Дальнейший ход событий в зоне украинского конфликта будет зависеть от получения Киевом западной помощи, при этом поставок обещанного ВСУ вооружения недостаточно, чтобы даже иметь шанс провести «контрнаступление», отметил эксперт.

Советник президента США Джейк Салливан признал, что одобренный Вашингтоном крупный пакет помощи Украине не помешает российским военным добиваться успехов на поле боя в обозримом будущем. По его словам, США надеются, что этот пакет помощи поможет Киеву продержаться хотя бы до конца 2024 года.