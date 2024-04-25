Киев, 4 мая, 2024, 15:14 — ИА Регнум. В настоящее время в зоне боевых действий складывается критическая ситуация для украинских войск, так как инициатива на передовой принадлежит российским военным. Такое мнение 4 мая высказал содиректор программ по международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник в беседе с украинским изданием «Лира».

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«На этом этапе и инициатива, и преимущество в живой силе, и преимущество в огневых способностях — в руках России. Поэтому момент действительно критический», — сказал он.

По словам эксперта, у ВСУ не хватает огневых ресурсов для противостояния армии России, а также живой силы, и эту проблему не удаётся решить как минимум год.

По мнению Мельника, дальнейших ход событий в зоне украинского конфликта будет зависеть от получения Киевом западной помощи, при этом поставок обещанного ВСУ вооружения недостаточно, чтобы даже иметь шанс провести «контрнаступление».

Как сообщало ИА Регнум, 3 мая британский эксперт Александр Меркурис заявил, что российские военные быстро идут вперёд на передовой и один за другим освобождают населённые пункты за несколько дней. По его словам, это связано с тем, что у ВСУ не осталось профессиональных военных.

Ранее в этот же день главный редактор швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung Эрик Гуйер написал, что ВСУ обессилены, деморализованы и отступают, а недостаточная воля европейских стран к сопротивлению и поляризация внутренней политики США выявили слабость Запада, которой воспользовалась Россия. Эксперт высказал мнение, освобождение ВС России всей территории к востоку от Днепра и заморозка конфликта на этой линии позволят Москве определить судьбу Европы в третий раз после 1815 и 1945 годов.

Газета The Wall Street Journal 30 апреля написала, что успешное продвижение армии России может привести к обрушению некоторых из участков украинского фронта уже в нынешнем году. По словам военного аналитика из Австрии Франца-Штефана Гади, российские военные постепенно ослабляют оборону ВСУ.