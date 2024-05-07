Буэнос-Айрес, 7 мая, 2024, 17:05 — ИА Регнум. В Аргентине начался судебный процесс по возможной экстрадиции гражданина России Игоря Чуркина из этой страны на Украину, сообщил 7 мая адвокат россиянина Кристиан Рубилар.

Иван Шилов ИА Регнум

«Суд по экстрадиции уже начался. Сегодня мы представляем исключения — статус беженца, подача заявления на гражданство — и предоставляем доказательства», — сказал он журналистам.

При этом адвокат затруднился назвать срок, который может занять рассмотрение дела об экстрадиции.

Как передавало ИА Регнум, в конце января 2024 года полицейские задержали Игоря Чуркина в Буэнос-Айресе по запросу Интерпола Украины. Согласно утверждению Государственного бюро расследований (ГБР) Украины, мужчина якобы «обманом пытался сохранить бизнес на Украине».

В ходе предварительного заседания суд вынес решение об освобождении российского гражданина под подписку о невыезде из Аргентины. Позднее заведующая консульским отделом посольства РФ в Аргентине Наталия Пустовалова заявила, что защита задержанного россиянина попросила предоставить обвиняемому политическое убежище.

23 февраля россиянин Игорь Чуркин, задержанный в Аргентине по запросу властей Украины, начал процесс получения убежища. Соответствующие документы по запросу о предоставлении защиты приняла к рассмотрению Национальная комиссия по беженству Аргентины.