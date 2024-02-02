Буэнос-Айрес, 2 февраля, 2024, 10:50 — ИА Регнум. Задержанного в Аргентине по запросу Украины гражданина России Игоря Чуркина освободили под подписку о невыезде. Об этом сообщила заведующая консульским отделом посольства РФ в Аргентине Наталия Пустовалова.

Maximiliano Ramos/Global Look Press

«Посольство получило официальное уведомление от полиции международного аэропорта Эсейса о том, что 30 января по запросу Интерпола Украины был задержан российский гражданин И. И. Чуркин, прибывший в Аргентину вместе со своей семьей с туристическими целями», — передаёт слова Пустоваловой ТАСС.

По её словам, 1 февраля в Буэнос-Айресе прошло предварительное заседание суда, по результатам которого россиянин был освобождён под подписку о невыезде из республики.

Она добавила, что в течение 45 дней должно состояться другое судебное заседание, на котором будет решено, подлежит Чуркин экстрадиции на Украину или нет.

Как передавало ИА Регнум, 16 января в Эстонии задержали россиянина, бывшего профессора Тартуского университета Вячеслава Морозова. Эстонские власти подозревают его в якобы работе на российские спецслужбы.

Морозова тогда задержали на два месяца, при этом детали обвинения не раскрываются.

Отмечалось, что Морозов до 2010 преподавал в Санкт-Петербургском университете (СПбГУ), затем начал работать в Тартуском университете, занимая там должность профессора исследований ЕС и России по 2023 год. В сентябре прошлого года Морозов занял должность профессора международной политической теории, уточняется в публикации.

Перед этим, 1 января, объявленную в международный розыск россиянку Людмилу Авдюхину задержали в Аргентине. Полиция арестовала 37-летнюю женщину в районе Кабальито. Гражданку РФ обвиняют в мошенничестве. На родине она возглавляла компанию по недвижимости. Авдюхина разработала схему и присваивала средства клиентов. Общий ущерб от её действий составил $2 млн, уточнила газета La Nacion.