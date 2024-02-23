Буэнос-Айрес, 23 февраля, 2024, 22:57 — ИА Регнум. Россиянин Игорь Чуркин, задержанный в Аргентине по запросу властей Украины, начал процесс получения убежища. Об этом 23 февраля в интервью «РИА Новости» заявил его адвокат Кристиан Рубилар.

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Соответствующие документы по запросу о предоставлении защиты приняла к рассмотрению Национальная комиссия по беженству Аргентины.

«Ему выдали временное разрешение на проживание в стране как беженцу. Его статус должен быть ещё одобрен, это не происходит автоматически. Но до принятия решения он считается беженцем», — уточнил юрист.

Как передавало ИА Регнум, в конце января сотрудники полиции Аргентины задержали Игоря Чуркина в Буэнос-Айресе по запросу Интерпола Украины. Согласно утверждению Государственного бюро расследований (ГБР) Украины, он «обманом пытался сохранить бизнес на Украине».

В ходе предварительного заседания суд вынес решение об освобождении российского гражданина под подписку о невыезде из страны. Позднее заведующая консульским отделом посольства России в Аргентине Наталия Пустовалова заявила, что защита задержанного россиянина попросила предоставить обвиняемому политическое убежище.