Одесса, Украина, 7 мая, 2024, 15:37 — ИА Регнум. В городе Черноморске в Одесской области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщает 7 мая украинское издание «Главком».

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«В Черноморске в Одесской области прогремели взрывы», — говорится Telegram-канале издания.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях звучит воздушная тревога.

Как передавало ИА Регнум, 5 мая рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооружённые силы России за сутки уничтожили склад ракетного вооружения западного производства ВСУ в районе Одессы.

Украинские СМС в конце мая сообщали о взрывах в Одессе. Тогда после взрыва в небо поднялся дым и начало наблюдаться отключение электричества в части города.

21 апреля глава военной администрации Одесской области Олег Кипер сообщил, что российские войска нанесли точечный удар баллистической ракетой по транспортно-логистическому объекту портовой инфраструктуры региона.

20 апреля украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и в районе Черноморска. Это произошло после объявления воздушной тревоги.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев 20 апреля заявил, что российские войска нанесли удары по городу Южный в Одесской области. По информации подпольщиков, там находится припортовый завод.