Киев, 21 апреля, 2024, 21:56 — ИА Регнум. Российские войска 21 апреля нанесли точечный удар баллистической ракетой по транспортно-логистическому объекту портовой инфраструктуры Одесской области Украины, сообщил глава военной администрации региона Олег Кипер в Telegram-канале.

(сс) geralt

«Целились снова по транспортно-логистическому объекту припортовой инфраструктуры», — написал он.

Кипер не уточнил, куда именно пришёлся удар. Минобороны России не сообщало об ударах по Одесской области.

Как передавало ИА Регнум, мэр Одессы 21 апреля сообщил об ударе по припортовой инфраструктуре в городе. По информации украинских СМИ, взрыв прогремел через несколько минут после того, как объявили воздушную тревогу.

20 апреля украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и в районе Черноморска. Это произошло после объявления воздушной тревоги.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев 20 апреля заявил, что российские войска нанесли удары по городу Южный в Одесской области. По информации подпольщиков, там находится припортовый завод.