Одесса, Украина, 24 апреля, 2024, 07:35 — ИА Регнум. В городе Одессе прогремели взрывы, сообщило утром 24 апреля украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Журналисты уточнили, что после взрыва в Одессе заметили поднимающийся в небо дым. Отмечается, что в части города отсутствует электричество. Другие подробности инцидента не приводятся.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в 06:52 мск воздушную тревогу объявили в Николаевской области и подконтрольной Киеву части Херсонской. Следом сигналы включили в Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Черкасской и Винницкой областях.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 23 апреля мощный взрыв прогремел в Николаеве на юге Украины. При этом воздушную тревогу в городе и области не объявляли.

В этот же вечер взрыв слышали в Днепропетровске. Также 23 апреля в Херсонской области подтвердили повреждение объекта критической инфраструктуры.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил о поражении украинских средств ПВО в Одессе. Вероятнее всего, военные уничтожили склад с боекомплектами для ПВО, предположил он. В ночь на 23 апреля воздушную тревогу объявляли в Киевской, Черкасской, Одесской и Николаевской областях.