Киев, 20 апреля, 2024, 16:53 — ИА Регнум. В Одесской области Украины прогремели взрывы. Об этом 20 апреля сообщило издание «Страна. ua».

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«О взрывах в Одессе и в районе Черноморска сообщают местные паблики», ― проинформировало издание в Telegram-канале.

Ранее Воздушные силы Украины заявили о ракетной угрозе в Одесской области. В момент взрывов на территории Одесской области действовала воздушная тревога ― с 16:19 до 16:43 мск.

Информация о разрушениях пока не поступала. Других подробностей украинские СМИ не привели.

Министерство обороны России не сообщало о нанесении ударов по объектам в Одесской области.

Как сообщало ИА Регнум, утром 20 апреля украинские изданиясообщили о мощном взрыве в Одессе. По данным онлайн-ресурса по оповещению населения украинского министерства цифровой трансформации, на момент взрыва в Одесской и соседней с ней Николаевской областях действовал режим воздушной тревоги. Официальные власти Украины ситуацию не комментировали.

В украинском министерстве инфраструктуры 19 апреля заявили, что два терминала морского порта Южный под Одессой получили повреждения. Терминалы используют для перевалки сельскохозяйственной продукции, один из них принадлежал сингапурской компании «Дельта Вилмар».

В свою очередь глава военной администрации Одесской области Олег Кипер заявил, что в регионе получила повреждения припортовая инфраструктура. По ней якобы нанесли ракетные удары.

Позже глава киевского режима Владимир Зеленский рассказал, что российские войска якобы ударили по морскому порту Южный в Одесской области. По его словам, в портовую инфраструктуру попало несколько ракет.

Официальных подтверждений со стороны Минобороны России о нанесении каких-либо ударов по объектам в Одесской области не поступало.

17 апреля взрывы прогремели в Чернигове, Одессе, Кривом Роге в Днепропетровской. Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус, сообщил, что по объектам ударили три ракеты «Искандер». Как отметило издание «Страна. ua», в Одесской области зафиксировали удар ракеты по объектам инфраструктуры.