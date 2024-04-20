Москва, 20 апреля, 2024, 15:13 — ИА Регнум. Целью российского удара по городу Южный в Одесской области был расположенный там припортовый завод. Об этом 20 апреля рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.

Официальный сайт Министерства обороны РФ

«Южный, уточнение, горит Одесский припортовый завод — это впритык к Южному», — процитировала его слова «Газета.Ru».

Лебедев также показал фотографию, на которой запечатлён столб густого чёрного дыма, поднимающийся над берегом реки.

Координатор 19 апреля рассказал об ударе по ангару с водными беспилотниками ВСУ в порту города Южный. Министерство обороны России не сообщало о каких-либо ударах по объектам в регионе.

Как передавало ИА Регнум, украинское министерство инфраструктуры 19 апреля сообщило о повреждении двух терминалов морского порта «Южный» под Одессой. До этого глава военной администрации Одесской области Олег Кипер заявил, что в регионе в результате взрывов получила повреждения припортовая инфраструктура

Позднее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о якобы нанесении ударов по морскому порту «Южный» в Одесской области. По его утверждению, в результате взрывов якобы пострадал принадлежащий сингапурской компании терминал.

Министерство обороны России не сообщало о каких-либо ударах по объектам в Одесской области. В военном ведомстве неоднократно подчеркивали, что наносят удары исключительно по военным и использующимся в военных целях объектам.