Подполье раскрыло цель удара российских военных по Южному
Подпольщик Лебедев: целью удара по Южному был Одесский припортовый завод
Москва, 20 апреля, 2024, 15:13 — ИА Регнум. Целью российского удара по городу Южный в Одесской области был расположенный там припортовый завод. Об этом 20 апреля рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.
«Южный, уточнение, горит Одесский припортовый завод — это впритык к Южному», — процитировала его слова «Газета.Ru».
Лебедев также показал фотографию, на которой запечатлён столб густого чёрного дыма, поднимающийся над берегом реки.
Координатор 19 апреля рассказал об ударе по ангару с водными беспилотниками ВСУ в порту города Южный. Министерство обороны России не сообщало о каких-либо ударах по объектам в регионе.
Как передавало ИА Регнум, украинское министерство инфраструктуры 19 апреля сообщило о повреждении двух терминалов морского порта «Южный» под Одессой. До этого глава военной администрации Одесской области Олег Кипер заявил, что в регионе в результате взрывов получила повреждения припортовая инфраструктура
Позднее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о якобы нанесении ударов по морскому порту «Южный» в Одесской области. По его утверждению, в результате взрывов якобы пострадал принадлежащий сингапурской компании терминал.
Министерство обороны России не сообщало о каких-либо ударах по объектам в Одесской области. В военном ведомстве неоднократно подчеркивали, что наносят удары исключительно по военным и использующимся в военных целях объектам.