Москва, 7 мая, 2024, 14:05 — ИА Регнум. В ближайший месяц российские войска в рамках проведения специальной военной операции должны взять под контроль «ближайшую территорию», в том числе Одессу и Харьков, заявил 7 мая глава Чечни Рамзан Кадыров.

Елена Афонина/ТАСС Глава Чечни Рамзан Кадыров

После этого следует вынудить главу киевского режима Владимира Зеленского подписать «необходимые бумаги», сказал Кадыров в эфире телеканала «Россия 1» после церемонии инаугурации Владимира Путина.

«Я считаю, что нужно более активно нападать, бить надо жёстко, пока есть время, вот в этот месяц, нужно забирать ближайшую территорию. Обязательно надо Одессу, Харьков забрать. И потом посадить этого Зеленского, и нужно заставить его подписать все бумаги, которые необходимы для России, для безопасности нашего государства, для граждан, для русскоязычного населения, которое проживает на территории Украины», — сказал Кадыров.

Как передавало ИА Регнум, 3 мая министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооружённых сил России заявил, что с начала года ВС РФ освободили 547 квадратных километров территории новых регионов страны.

2 мая директор Национальной разведки США Эврил Хейнс признала, что Россия добивается прогресса в ходе спецоперации. По её словам, в Вашингтоне заметили сдвиг в зоне украинского конфликта в пользу России.

Полковник ВС США в отставке Лоуренс Уилкерсон ранее заявил, что если Вооружённые силы России продолжат наступать в нынешнем темпе, то возьмут под контроль Одессу, а под контролем Украины не останется ничего, кроме Киева.

Кремль и МИД ранее неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году.