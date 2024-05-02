Вашингтон, 2 мая, 2024, 17:00 — ИА Регнум. Россия добивается прогресса в ходе специальной военной операции, США видят сдвиг на поле боя в пользу Москвы. Об этом заявила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс, выступая на слушаниях в комитете Сената по делам Вооружённых сил.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Россия добивается постепенного прогресса на поле боя с возможностью тактических прорывов на линии фронта в районе Донецка и Харькова», — сказала она.

По словам Хейнс, США заметили сдвиг на поле боя на Украине в пользу России.

Как передавало ИА Регнум, 30 апреля газета The Wall Street Journal написала, что успешные наступательные действия российской армии могут привести к обрушению некоторых из участков фронта ВСУ уже в 2024 году.

Обозреватель немецкой газеты Süddeutsche Zeitung Николас Фройнд 29 апреля написал, что российские военные прорвали оборону ВСУ в Донбассе. По его словам, теперь украинские войска, истощенные в человеческом и материальном отношении, вынуждены будут развернуть ещё больше операций на этом участке фронта.

По мнению полковника австрийской армии Маркуса Райснера, продвижение Вооружённых сил России в зоне спецоперации может обернуться прорывом, которого в зоне боевых действий не было уже целый год. Он отметил, что Киеву стоит готовиться к продолжению отступления.

Ранее бывший разведчик американской армии Скотт Риттер заявил, что российские военные уже летом могут освободить от ВСУ Николаев и Одессу. По словам эксперта, Россия также может укрепить свои позиции на освобождённых территориях и распределить войска по другим направлениям.