Москва, 7 мая, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в своей речи после принятия присяги на инаугурации отдельно поблагодарил за поддержку россиян, сражающихся за Отечество.

Кадр из видео

«Хочу поклониться нашим героям, участникам специальной военной операции, всем, кто сражается за Отечество. Ещё раз благодарю вас за оказанное мне доверие и поддержку», — сказал глава государства.

Глава государства отдельно завершил свою инаугурационную речь словами «Вместе победим».

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На церемонии инаугурации приглашено большое количество участников СВО. Также на торжественном мероприятии присутствовали члены правительства, депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации, представители религиозных конфессий, общественных организаций, доверенные лица президента, Герои России и другие почётные гости. Всего на церемонию официального вступления Путина в должность президента приглашены около 2,6 тыс. человек.

О том, что Путин вступил в должность президента на новый шестилетний срок, объявил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин. После принесения присяги Путин получил от Зорькина символы президентской власти.

Трансляцию инаугурации вели ведущие мировые СМИ, включая британский телеканал Sky News, газету The Guardian, американский телеканал NBC, французский LCI, а также BFM TV, Independent, The Sun, Daily Mail, Vanguardia, Efe и многих других.

После церемонии инаугурации Путин принимает парад президентского полка.