Москва, 7 мая, 2024, 11:43 — ИА Регнум. На церемонию инаугурации президента России Владимира Путина приглашены около 2,6 тыс. человек, сообщил 7 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

РИА Новости / Евгений Биятов

Церемония инаугурация начнётся в 12:00 мск в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. На церемонии будут присутствовать члены правительства, депутаты Государственной думы и сенаторы Совета Федерации, представители религиозных конфессий, общественных организаций, а также доверенные лица президента, Герои России и другие почётные гости.

Инаугурация начнётся с принесения Владимиром Путиным присяги. Ему вручат Штандарт и Знак президента. Затем прозвучит речь главы государства, а завершится церемония артиллерийским салютом и парадом Президентского полка.

Ранее Песков заявил, что к церемонии инаугурации президента России Владимира Путина всё готово. Основной набор идей и посылов инаугурационной речи — авторства Путина, добавил представитель Кремля.