Москва, 7 мая, 2024, 12:34 — ИА Регнум. Ведущие мировые средства массовой информации ведут прямую трансляцию торжественной церемонии инаугурации президента России Владимира Путина.

Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

Среди них британский телеканал Sky News, газета The Guardian, американский телеканал NBC, французский LCI, а также BFM TV, Independent, The Sun, Daily Mail, Vanguardia, Efe и многие другие.

Церемония инаугурации Владимира Путина состоялась в Андреевском зале Большого Кремлёвского дворца. На церемонии присутствуют члены правительства, депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации, представители религиозных конфессий, общественных организаций, доверенные лица президента, Герои России и другие почётные гости.

О том, что Путин вступил в должность главы государства на новый шестилетний срок, объявил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин. После принесения присяги Путин получил от Зорькина символы президентской власти.