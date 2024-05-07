Белград, 7 мая, 2024, 10:23 — ИА Регнум. Удары Североатлантического альянса по посольству Китая в Белграде 25 лет назад нельзя забывать, заявил председатель КНР Си Цзиньпин перед началом визита в Сербию.

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Он напомнил, что 7 мая исполняется 25 лет удару НАТО по посольству КНР в Югославии, убившему трёх китайских журналистов — Шао Юньхуань, Сюй Синху и его жену Чжу Ин.

«Этого нам нельзя забывать. Китайский народ ценит мир, но никогда не позволит такой трагической истории повториться», — написал Си Цзиньпин в статье, опубликованной в сербских СМИ, текст которой распространил МИД КНР.

Он также подчеркнул, что китайско-сербская дружба, скреплённая «кровью соотечественников, останется в общей памяти китайского и сербского народов».

Как передавало ИА Регнум, в 1999 году вооруженное противостояние «Освободительной армии Косово», армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Республики Югославия, в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами Североатлантического альянса. Это произошло без одобрения Совбеза ООН и на основе утверждений западных стран о якобы этнических чистках властями республики в косовской автономии. Авиаудары НАТО продолжались с 24 марта по 10 июня.

24 марта 2024 года МИД России в связи с 25-летием начала агрессии Североатлантического альянса против Югославии заявило, что НАТО уже никогда не сможет смыть позор военных преступлений.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что у США и других членов альянса нет никаких прав рассуждать о «защите свободы и демократии», в то время как все их усилия губительны, злонамеренны, токсичны и направлены на обеспечение неоколониальной гегемонии западных стран.

25 марта делегации западных стран сорвали запрошенное Россией заседание СБ ООН, учинив безобразный спектакль, утверждал первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский. На Западе пытаются свести эту тему к разряду «давно минувшей истории».

Президент России Владимир Путин в интервью для документального фильма «Белград» заявил, что Запад бомбардировкой Югославии в 1999 году развязал войну в Европе, а последствия действий войск НАТО привели к огромной трагедии.