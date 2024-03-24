Самарская область, 1 октября, 2002, 14:40 — ИА Регнум. 26 сентября в малом зале заседаний Самарской Губернской Думы под председательством спикера Думы Виктора Сазонова состоялся круглый стол по теме b>. В обсуждении этой актуальной проблемы приняли участие депутаты Губернской Думы Анатолий Степанов, Александр Колычев, Вячеслав Брызгалов, Николай Мусаткин, Ольга Рыбакова, Светлана Кузьмина, Николай Скобеев, представители областной и городской администраций, Самарского областного Фонда жилья и ипотеки, Государственной жилищной инспекции Самарской области, Союза работодателей Самарской области, а также администраций городов и районов губернии.

Участники заседания заслушали доклад руководителя Главного управления жилищно-коммунального хозяйства департамента по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству администрации области Сергея Киселева о ситуации с ветхим жильем в Самарской губернии.

В настоящее время в федеральном законодательстве отсутствуют четкие правила отнесения жилья к ветхому, в связи с чем обязательства государства по отношению к гражданам, проживающим в таком жилищном фонде, не определены. В этой ситуации субъекты РФ осуществляют собственное правовое регулирование, направленное на упорядочение статуса ветхого жилья. В редакции Закона Самарской области "О жилище" от 14 февраля 2000 года понятие "ветхое жилье" определено как "жилые строения (помещения) независимо от группы их капитальности, состояние которых не удовлетворяет заданным эксплуатационным требованиям, обеспечивающим их эффективное использование, и имеющие физический износ для каменных домов - свыше 70%, для деревянных домов - свыше 65%".

По данным подпрограммы "Переселение граждан РФ из ветхого и аварийного жилищного фонда", входящей в состав федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы, по состоянию на 1 января 2000 года ветхий и аварийный жилищный фонд Самарской области составлял 1 миллион 117 тысяч квадратных метров. Для решения данной проблемы в губернии необходимо не менее 415 миллионов рублей из федерального бюджета.

Учитывая опыт и практику других регионов России (Республики Татарстан, Карелия, Чувашской Республики, Московской, Тюменской, Камчатской и Курганской областей), а также высказанные участниками заседания предложения, по итогам круглого стола был вынесен ряд рекомендаций.

Администрации Самарской области: разработать областную программу "Переселение граждан из ветхого жилищного фонда", предусмотрев в ней долевое финансирование из федерального, областного, муниципального бюджетов, а также внебюджетных источников и механизм координации местных программ переселения.

Самарской Губернской Думе: рассмотреть возможность разработки закона Самарской области, регулирующего проблемы ветхого жилья в Самарской области, и подготовки законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания РФ по внесению изменений и дополнений в Налоговый кодекс в части введения налога на ликвидацию ветхого жилищного фонда.

Согласительной комиссии по доработке проекта закона Самарской области "Об областном бюджете на 2003 год": рассмотреть возможность выделения средств на ремонт ветхого и аварийного жилья инвалидам и участникам Великой Отечественной Войны.

Органам местного самоуправления: разработать местные программы переселения граждан из ветхого жилищного фонда на территории муниципальных образований, определить порядок учета и планирования сноса ветхих домов государственного и муниципального жилищных фондов, рассмотреть возможность использования части жилых помещений, получаемых от застройщиков взамен платежей за предоставление земельных участков и подключение к городской инфраструктуре, для переселения граждан.

Союзу работодателей Самарской области: рассмотреть возможность участия организаций, входящих в Союз, в реализации областной и местных программ переселения людей из ветхого жилья.

По мнению Виктора Сазонова, необходимо искать нестандартные решения данной проблемы. Также было предложено выйти с законодательной инициативой в Государственную Думу о создании государственного внебюджетного фонда по сносу ветхого жилья, а также направить в Министерство экономики РФ письмо с подробным анализом ситуации по ветхому жилью в Самарской области с тем, чтобы получить финансовую поддержку программы "Переселение граждан из ветхого жилищного фонда" из федеральной казны. Вынесенные на заседании рекомендации будут обсуждаться на заседаниях специально созданной рабочей группы, совещаниях и рабочих встречах, с участием руководителей муниципальных образований и представителей депутатского корпуса.