Москва, 24 марта, 2024, 14:14 — ИА Регнум. Североатлантический альянс уже никогда не сможет смыть позор военных преступлений, а в демагогию НАТО о «защите свободы и демократии» уже никто не верит. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России в связи с 25-летием начала агрессии Североатлантического альянса против Югославии.

Иван Шилов ИА Регнум

«Альянсу никогда не смыть позор военных преступлений. В его демагогию о защите свободы и демократии уже никто не верит», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД подчеркнули, что у США и других членов НАТО нет никаких прав рассуждать о внедрении некоего нового «порядка, основанного на правилах», так как все их усилия по выстраиванию декларируемой ими «общемировой архитектуры безопасности» по определению злонамеренны и токсичны, а также нацелены лишь на обеспечение неоколониальной гегемонии западных стран.

Озабоченность США соблюдением прав косовских албанцев была изначально фальшива и являлась только лживым предлогом для расправы над сербами, отметили в ведомстве.

«Россия вместе с партнерами в Белграде будет и впредь противодействовать попыткам исказить историю югославского кризиса, сместить акценты на демонизацию сербов и оправдание агрессии 1999 года. Оскорбление памяти невинных жертв натовских палачей недопустимо», — добавили в МИД.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 24 марта в Сербии почтили память детей, погибших в результате бомбардировок НАТО в 1999 году. Посол России в республике Александр Боцан-Харченко вместе с главой Россотрудничества Евгением Примаковым возложили цветы к памятнику погибшей трёхлетней девочки Милицы Ракич.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин заявил, что бомбардировками Югославии в 1999 году Запад начал войну в Европе. Глава государства также назвал эти действия НАТО огромной трагедией, подчеркнув, что альянс начал военные действия против Югославии без резолюции Совбеза ООН.

НАТО начало бомбить Югославию 24 марта 1999 года, назвав предлогом для этого якобы возможный «геноцид» албанского населения в Косове. До этого в республике началось вооружённое противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово с армией и полицией Сербии.

Точное количество жертв авиаударов альянса установить не удалось. По оценкам сербской стороны, за время бомбардировок НАТО погибли около 2,5 тысячи человек, включая 89 детей. Ещё 12,5 тысячи человек получили ранения.