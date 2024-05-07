* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Вашингтон, 7 мая, 2024, 08:15 — ИА Регнум. Публицист Владимир Кара-Мурза (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) получил Пулитцеровскую премию за серию статей для издания The Washington Post. Сообщение об этом опубликовано на сайте премии.

Lena Lebedeva-Hooft

Кара-Мурза публиковал статьи о России и спецоперации на Украине, находясь в колонии. Премию ему присудили в номинации «Комментарий».

Как сообщало ИА Регнум, Владимира Кара-Мурзу арестовали в апреле 2022 года, в том же месяце Минюст России включил его в список иноагентов. 17 апреля 2023 года Мосгорсуд приговорил публициста к 25 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 400 тыс. рублей. Его признали виновным в госизмене, сотрудничестве с нежелательной организацией и распространении фейков о ВС РФ.

По данным следствия, Кара-Мурза, находясь на посту зампреда «Открытой России» (организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ), на протяжении нескольких лет оказывал помощь организациям из стран — членов НАТО, которая расценивается как направленная против безопасности России. За услуги он получал 30 тыс. долларов в месяц. Вину подсудимый не признал.

В мае 2023 года власти Великобритании ввели санкции против пятерых граждан России, имеющих отношение к приговору Кара-Мурзе, — судьи Елены Ленской, двоих следователей и двоих сотрудников ФСБ. В посольстве России в Великобритании назвали эти санкции незаконными и юридически ничтожными. К освобождению Кара-Мурзы призывали, в частности, британский премьер Риши Сунак и глава МИД страны Дэвид Кэмерон. В начале марта 2024 года Кэмерон потребовал, чтобы публициста освободили из колонии для срочного лечения.