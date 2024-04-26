Пекин, 26 апреля, 2024, 08:06 — ИА Регнум. Существует риск усугубления кризиса на Украине, международное сообщество должно объединить усилия для деэскалации конфликта, заявил 26 апреля глава МИД КНР Ван И.

Cai Yang/Global Look Press Глава МИД КНР Ван И

Он напомнил, что позиция Пекина по украинскому кризису последовательна, ясна и прозрачна. Китай не является ни стороной конфликта, ни виновником кризиса, но он никогда не наблюдал безучастно со стороны.

«Сейчас всё ещё существует риск дальнейшего усугубления и эскалации, международное сообщество должно укрепить сплочённость, объединить усилия для достижения мира и предпринять реальные действия для деэскалации», — сказал он в интервью катарскому изданию Peninsula.

Как передавало ИА Регнум, Кремль и МИД неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году, подчёркивая, что в ином случае СВО будет продолжена. Москва готова вести переговоры по Украине, но поскольку доверять Киеву нельзя, то даже в случае начала диалога никакой паузы в ведении боевых действий не будет, отметил ранее глава МИД Сергей Лавров.

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин и спецпредставитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй в ходе встречи 2 марта в Москве отметили, что любые дискуссии на тему урегулирования украинского кризиса невозможны без участия России и учёта её интересов в сфере безопасности.

6 апреля председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин выступает в поддержку созыва равноправной международной мирной конференции по разрешению украинского конфликта, которую признают и Россия, и Украина. Он подчеркнул, что Пекин поощряет и поддерживает все усилия, способствующие мирному разрешению украинского конфликта.

Позднее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сбалансированной позицию Китая по конфликту на Украине. Представитель Кремля уточнил, что китайская сторона сохраняет достаточно высокую дипломатическую активность в том числе и в этом вопросе. Он добавил, что Москва приветствует такой подход, однако пока не видит изменений в позиции киевского режима на полный отказ от переговоров.