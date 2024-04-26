Ван И заявил о риске усугубления украинского кризиса
Пекин, 26 апреля, 2024, 08:06 — ИА Регнум. Существует риск усугубления кризиса на Украине, международное сообщество должно объединить усилия для деэскалации конфликта, заявил 26 апреля глава МИД КНР Ван И.
Он напомнил, что позиция Пекина по украинскому кризису последовательна, ясна и прозрачна. Китай не является ни стороной конфликта, ни виновником кризиса, но он никогда не наблюдал безучастно со стороны.
«Сейчас всё ещё существует риск дальнейшего усугубления и эскалации, международное сообщество должно укрепить сплочённость, объединить усилия для достижения мира и предпринять реальные действия для деэскалации», — сказал он в интервью катарскому изданию Peninsula.
Как передавало ИА Регнум, Кремль и МИД неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году, подчёркивая, что в ином случае СВО будет продолжена. Москва готова вести переговоры по Украине, но поскольку доверять Киеву нельзя, то даже в случае начала диалога никакой паузы в ведении боевых действий не будет, отметил ранее глава МИД Сергей Лавров.
Замглавы МИД РФ Михаил Галузин и спецпредставитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй в ходе встречи 2 марта в Москве отметили, что любые дискуссии на тему урегулирования украинского кризиса невозможны без участия России и учёта её интересов в сфере безопасности.
6 апреля председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин выступает в поддержку созыва равноправной международной мирной конференции по разрешению украинского конфликта, которую признают и Россия, и Украина. Он подчеркнул, что Пекин поощряет и поддерживает все усилия, способствующие мирному разрешению украинского конфликта.
Позднее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сбалансированной позицию Китая по конфликту на Украине. Представитель Кремля уточнил, что китайская сторона сохраняет достаточно высокую дипломатическую активность в том числе и в этом вопросе. Он добавил, что Москва приветствует такой подход, однако пока не видит изменений в позиции киевского режима на полный отказ от переговоров.