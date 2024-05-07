Вашингтон, 7 мая, 2024, 07:34 — ИА Регнум. Учения России с нестратегическим ядерным оружием стали вынужденной мерой в ответ на агрессивную политику Запада, заявил журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов.

Mil.ru Анатолий Антонов

«Объявленные Минобороны России тренировочные мероприятия не возникли на пустом месте. Это вынужденная мера в ответ на наглую и агрессивную политику «коллективного Запада», создающего неприемлемые угрозы безопасности для России и её граждан», — прокомментировал дипломат.

Антонов указал на то, что США и их союзники постоянно расширяют поставки Украине всё более смертоносного оружия, предназначенного для ударов по России и убийства русских людей. При этом Россия никому не угрожает, но «слетевшие с катушек стратеги» в Вашингтоне и их европейские сателлиты должны понимать, что в повышении ставок Россия будет использовать все средства для защиты своего суверенитета и территориальной целостности. У Запада не получится никакой игры в одностороннюю эскалацию, подчеркнул Антонов.

Как сообщало ИА Регнум, у США нет повода корректировать ядерные силы в ответ на решение России провести учения с нестратегическим ядерным оружием. Об этом 6 мая заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер. США, по его словам, не располагают признаками того, что Россия готовится применить ядерное оружие на Украине.

В этот же день стало известно, что Генеральный штаб ВС России по поручению президента Владимира Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил ВМФ. В ходе манёвров военные проведут мероприятия по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Учения являются в том числе ответом на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц, подчеркнули в Минобороны РФ.

Британский эксперт Александр Меркурис подчеркнул, что Россия своими учениями чётко обозначила возможные последствия ввода западных войск на Украину. Если это произойдёт, то начнутся военные действия с НАТО, заявил аналитик.