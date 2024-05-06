Вашингтон, 7 мая, 2024, 00:35 — ИА Регнум. У США нет причин корректировать ядерные силы в ответ на решение России провести учения с нестратегическим ядерным оружием, заявил 6 мая официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.

ИА REGNUM Госдепартамент США

«Мы не видели никаких причин для корректировки нашей собственной ядерной позиции в ответ на эти заявления», — сказал он.

По его словам, США не располагают признаками того, что Россия готовится применить ядерное оружие на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 6 мая Генеральный штаб ВС России по поручению президента Владимира Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил ВМФ. В ходе манёвров военные проведут мероприятия по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Учения являются в том числе ответом на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц, подчеркнули в Минобороны РФ.

Британский эксперт Александр Меркурис подчеркнул, что Россия своими учениями чётко обозначила возможные последствия ввода западных войск на Украину. Если это произойдёт, то начнутся военные действия с НАТО, заявил аналитик.

Объявление Россией о начале ядерных учений является реакцией на конкретные заявления, которые прозвучали на Западе, заявил 6 мая аналитик из Женевы Павел Подвиг. Такой вид боеприпасов существует для того, чтобы предупреждать потенциальных противников, отметил он.

Президент Франции Эммануэль Макрон 2 мая допустил возможность отправки французских войск в зону конфликта на Украине в том случае, если об этом попросит Киев либо при прорыве линии фронта российской армией.

Кроме того, 2 мая агентство Reuters опубликовало заявления главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о якобы имеющемся у ВСУ «праве» использовать британское оружие для нанесения ударов по территории России. Заявление Кэмерона стало первым признанием того, что Запад воюет против России руками жителей Украины, отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.