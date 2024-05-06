Лондон, 6 мая, 2024, 22:42 — ИА Регнум. Россия своими учениями чётко обозначила возможные последствия ввода западных войск на Украину. Об этом в своём блоге на YouTube заявил британский эксперт Александр Меркурис.

Министерство обороны Российской Федерации

Аналитик подчеркнул, что Россия готовится к возможному развёртыванию армий Запада на Украине, начиная учения с применением тактического ядерного оружия.

По его словам, РФ чётко дала понять, что если произойдёт ввод западных войск на Украину, то начнутся военные действия с НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, 6 мая Генштаб ВС России по поручению президента России Владимира Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил ВМФ РФ. Во время учений военные проведут мероприятия по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

В Минобороны отметили, что учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес России.