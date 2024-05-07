Симферополь, 7 мая, 2024, 07:18 — ИА Регнум. На Крымском мосту временно перекрыли движение автомобильного транспорта. Об этом 7 мая сообщили в Telegram-канале оперативной ситуации на подходах к мосту.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — написали в канале.

Пост опубликовали в 07:00 мск.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие, а также следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Как передавало ИА Регнум, 2 мая постоянный представитель Украины при Организации Объединённых Наций Сергей Кислица намекнул на готовящееся в 2024 году новое нападение на Крымский мост. Он привёл список «шести основных типов мостов на 2024-й», а к надписи «Керченский мост» прикрепил пустое изображение.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова 3 мая предупредила Запад об ударе возмездия в случае атаки на Крым. По её словам, киевский режим при поддержке Запада начал открыто вести подготовку новой атаки на Крымский мост. Все агрессивные действия против полуострова обречены на провал, подчеркнула дипломат.

Reuters 2 апреля опубликовало интервью, в котором глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон утверждал, что Киев якобы имеет право наносить удары произведённым в королевстве оружием по российской территории. Издание вскоре отозвало статью, но потом снова опубликовало, оставив цитату главы правительства без изменений.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 мая назвал опасными слова Кэмерона о праве киевского режима атаковать российские объекты британским оружием. Представитель Кремля заявил, что это — прямая эскалация напряжённости конфликта на Украине. Он добавил, что таким же образом ситуацию нагнетает и президент Франции Эммануэль Макрон.