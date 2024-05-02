Лондон, 3 мая, 2024, 01:22 — ИА Регнум. Агентство Reuters без изменений опубликовало отозванную ранее новость о визите главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона в Киев, в ходе которого британский политик заявил, что Украина якобы имеет право наносить удар по территории России британским оружием.

Reuters Статья Reuters с резонансным заявлением Кэмерона

Цитата Кэмерона о праве Вооружённых сил Украины использовать предоставляемое Лондоном оружие для нанесения ударов по территории России также приводится без изменений.

В четверг, 2 мая, Reuters спустя два часа после публикации материала отозвало статью, объяснив это необходимостью пересмотреть некоторые детали в тексте. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предположила, что распространённое заявление Кэмерона вызвало резонанс, заставивший Лондон «принести в жертву» Reuters.

Говоря о словах британского политика, Захарова призвала Великобританию готовиться к тому, что киевский режим будет наносить удары по Соединённому Королевству британским же оружием, подобно «выкормленной» Западом террористической группировке «Аль-Каида» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как передавало ИА Регнум, в январе президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости расширить демилитаризованную зону на Украине с целью обеспечения безопасности мирных городов от обстрелов. Глава государства подчеркнул, что ширина буферной зоны зависит от типов вооружения, предоставляемого Киеву западными союзниками.