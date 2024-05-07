Владивосток, 7 мая, 2024, 07:04 — ИА Регнум. Во Владивостоке на два месяца арестовали американского военного Гордона Блэка по обвинению в воровстве. Гражданина США задержали в Приморском крае 2 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Первомайский районный суд во Владивостоке арестовал американского солдата Гордона Блэка до 2 июля по статье «Кража», — отметила пресс-секретарь суда Елена Оленева.

По этой статье предусмотрено максимальное наказание сроком до пяти лет лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, 2 мая во Владивостоке по подозрению в воровстве и нападении на человека задержали военнослужащего — штаб-сержанта Гордона Блэка. Гражданин США должен был уехать из Южной Кореи по окончании командировки и вернуться домой в Форт-Кавасос в Техасе. Но вместо этого он уехал в Россию к знакомой женщине. По словам официальных лиц, знакомая жила какое-то время в Южной Корее, а осенью 2023 года у них с сержантом произошёл бытовой спор или ссора. После этого она уехала из страны. Истинные причины её отъезда неизвестны. Официальных подробностей задержания нет. При этом известно, что Блэк женат.

Американский сержант перед кражей избил женщину. В какой-то момент он напал на сожительницу, начал душить и бить. В итоге украл у неё 200 тыс. рублей и спиртное.

Россия оповестила Госдепартамент США о задержании во Владивостоке американского военнослужащего, ему предоставляется консульская поддержка. Об этом заявила представитель Пентагона Синтия Смит. Других подробностей она не привела.