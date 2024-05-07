Вашингтон, 7 мая, 2024, 03:12 — ИА Регнум. Россия оповестила Госдепартамент США о задержании во Владивостоке американского военнослужащего, ему предоставляется консульская поддержка. Об этом заявила представитель американской армии (сухопутных сил) Синтия Смит.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

«Российская Федерация уведомила Госдепартамент США о задержании в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях. Армия уведомила его [задержанного] семью, Госдеп предоставляет соответствующую консульскую поддержку солдату в России», — приводит слова Смит телекомпания NBC News.

По её словам, американского военнослужащего задержали 2 мая. Другие детали представитель Пентагона не привела.

Как передавало ИА Регнум, 6 мая телеканал NBC News со ссылкой на трёх чиновников США проинформировал о задержании в России американского военного по подозрению в воровстве. По данным журналистов, военнослужащий проходил службу в составе контингента США в Южной Корее. Также указывалось, что он поехал в Россию по собственной инициативе.

Источник РЕН ТВ отметил, что задержанный полицией во Владивостоке американский сержант по подозрению в воровстве перед кражей избил женщину. По данным источника, американец познакомился в интернете с женщиной и какое-то время жил с ней. Он напал на сожительницу, начал душить и бить её. В результате злоумышленник украл у женщины деньги и алкоголь. Позже его задержали.