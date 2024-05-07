Владивосток, 7 мая, 2024, 04:36 — ИА Регнум. Представительство МИД России во Владивостоке опубликовало пост со ссылкой на The Associated Press о задержании американского солдата в столице Приморья 2 мая, которого подозревают в воровстве и нападении на человека.

Media.defense.gov Американский солдат

Военнослужащий, штаб-сержант, 34-летний Гордон Блэк должен был уехать из Южной Кореи по окончанию командировки и вернуться домой в Форт-Кавасос в Техасе. Но вместо этого он уехал в Россию к знакомой женщине.

По словам официальных лиц, знакомая жила какое-то время в Южной Корее, осенью 2023 года у них с сержантом произошёл бытовой спор или ссора. После этого она уехала из страны. Истинные причины её отъезда неизвестны.

Также выяснилось, что пехотинец Блэк не сообщил о своих намерениях выехать в Россию своему руководству, разрешения на поездку не имел. Якобы он был в отпуске.

«Д — дисциплина», — прокомментировали в представительстве МИД России во Владивостоке.

Информация противоречива, официальных подробностей задержания нет.

При этом Блэк женат.

Как сообщало ИА Регнум, задержанный полицией во Владивостоке американский сержант по подозрению в воровстве перед кражей избил женщину.

В какой-то момент он напал на сожительницу, начал душить и бить. В итоге украл у неё 200 тыс. рублей и спиртное.

Российская сторона поставила Госдеп США в известность о задержании американского военнослужащего во Владивостоке. Мужчина был задержан 2 мая. Официально никаких обвинений не озвучивалось.