Москва, 6 мая, 2024, 23:44 — ИА Регнум. Задержанный полицией во Владивостоке американский сержант по подозрению в воровстве перед кражей избил женщину. Подробности стали известны РЕН ТВ.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации источника издания, американец познакомился в интернете с женщиной, какое-то время жил с ней.

В какой-то момент он напал на сожительницу, начал душить и бить.

«В итоге украл у неё 200 тыс. рублей и алкоголь», — рассказал источник.

Позже его задержали.

Как сообщало ИА Регнум, российская сторона поставила Госдеп США в известность о задержании американского военнослужащего во Владивостоке. Мужчина был задержан 2 мая. Его подозревают в воровстве. Официально никаких обвинений не озвучивалось.

По данным телеканала NBC News, американский военный проходил службу в составе контингента США в Южной Корее. В Россию поехал по собственному желанию.

В Москве американец Уильям Расселл 3 мая разбил окно в детской библиотеке в Щукино и лёг спать в помещении. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.