Владивосток, 7 мая, 2024, 06:39 — ИА Регнум. Защита «крабового короля» Олега Кана обжаловала приговор в 17 лет за организацию убийства предпринимателя во Владивостоке. Информация следует из данных на сайте Приморского краевого суда.

Региональный фонд «Родные острова» Олег Кан

«Регистрация жалобы в суде», — сообщается на сайте суда.

Жалобу подал адвокат Кана.

Как сообщало ИА Регнум, находящегося в международном розыске сахалинского рыбопромышленника Олега Кана Приморский краевой суд 26 апреля заочно признал виновным в организации убийства бизнесмена во Владивостоке в 2010 году и приговорил к 17 годам колонии строгого режима.

По версии следствия, Кан был организатором убийства предпринимателя Валерия Пхиденко, причастного, как он считал, к покушению на него. Именно Кан разработал план преступления. В августе–октябре 2010 года «крабовый король» нашёл исполнителя убийства, а также пособника — местного жителя, который пригласил Пхиденко под предлогом деловых переговоров во Владивосток. Пособник предоставил ему телефон, номер которого передал организатору убийства. По прибытии бизнесмена к ресторану «Три богатыря» во Владивостоке киллер тремя выстрелами убил мужчину в салоне такси.

В марте Арбитражный суд Приморского края взыскал 358,7 млрд рублей по иску Генеральной прокуратуры России к дальневосточным рыбным промышленникам, среди которых был «крабовый король» Олег Кан. По данным ГП, с 2019 по 2024 год группой подконтрольных Кану лиц осуществлялся вылов крабов и иных морепродуктов, которые на внутренний рынок не поставлялись, а вывозились в полном объёме за рубеж.

По версии Генпрокуратуры, Кан сбежал из России, его объявили в международный розыск и заочно арестовали. В июне 2021 года следственные органы во Владивостоке наложили арест на недвижимость, принадлежащую «крабовому королю». В декабре 2022 года начался заочный процесс по обвинению Кана в организации заказного убийства.

Во время судебного заседания в марте 2024 года представитель защиты по иску Генпрокуратуры заявил о смерти Кана и попросил суд закрыть дело. Но сторона обвинения посчитала ссылку на данные сайта Федеральной нотариальной палаты недостаточно достоверными, соответствующая запись в ЗАГСе отсутствовала. Затем Генпрокуратура получила ответы на запросы, что смерть Кана не регистрировали, на основании чего обвинение расценило заявление о ней инсценировкой.