Южно-Сахалинск, 19 марта, 2024, 20:12 — ИА Регнум. Представитель стороны защиты по иску Генпрокуратуры России к рыбным промышленникам Дальнего Востока заявил о смерти «крабового короля» Олега Кана и попросил суд закрыть дело. Об этом стало известно 19 марта.

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«Обнаружили информацию, что ответчик Кан Олег Кымхакович скончался 14 февраля 2023 года. В отношении него открыто наследственное дело. В связи с этим мы просим истребовать у нотариуса материалы и прекратить производство по делу в отношении Кана», — заявил представитель в зале суда, сославшись на сведения сайта Федеральной нотариальной палаты.

Однако сторона обвинения усомнилась в достоверности данных.

«В ЗАГСе информации о том, что данный человек умер, по нашей информации, нет», — процитировали «РИА Новости» слова представителя Генпрокуратуры.

Как сообщало ИА Регнум, Генпрокуратура подала коллективный иск к крупнейшим добытчикам краба на Дальнем Востоке 23 января 2024 года с намерением взыскать с них более 358 млрд рублей. Подробности искового заявления неизвестны, но известно, что в числе ответчиков ― «крабовый король» Олег Кан, владелец компании «Монерон» Дмитрий Пашов (экс-депутат областной думы Сахалина и экс-председатель правления Ассоциации рыбопромышленников Сахалина). Ещё один иск на сумму 17,4 млрд рублей ведомство подало в отношении находящегося за границей рыбодобытчика Дмитрия Дремлюги.

В конце января сторона обвинения запросила суд приговорить Канак 19 годам колонии строгого режима. По версии следствия, в 2010 году он организовал убийство предпринимателя Валерия Пхиденко, причастного, по его мнению, к покушению на его жизнь. Тогда Кан якобы нашёл исполнителя убийства, которого следствие пока не обнаружило, и местного жителя в качестве подельника. После этого, по версии Генпрокуратуры, Кан сбежал из России, его объявили в международный розыск и заочно арестовали. В июне 2021 года следственные органы во Владивостоке наложили арест на недвижимость, принадлежащую «крабовому королю». В декабре 2022 года начался заочный процесс по обвинению Кана в организации заказного убийства.