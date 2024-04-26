Владивосток, 26 апреля, 2024, 08:07 — ИА Регнум. Находящегося в международном розыске сахалинского рыбопромышленника Олега Кана, известного как «крабовый король», Приморский краевой суд 26 апреля заочно признал виновным в организации убийства бизнесмена во Владивостоке в 2010 году и приговорил к 17 годам колонии строгого режима.

yaplakal.com Бизнесмен Олег Кан

По версии следствия, Кан был организатором убийства предпринимателя Валерия Пхиденко, причастного, как он считал, к покушению на него. Именно Кан разработал план преступления. В августе–октябре 2010 года «крабовый король» нашёл исполнителя убийства, а также пособника — местного жителя, который пригласил Пхиденко под предлогом деловых переговоров во Владивосток. Пособник предоставил ему телефон, номер которого передал организатору убийства. По прибытии бизнесмена к ресторану «Три богатыря» во Владивостоке киллер тремя выстрелами убил мужчину в салоне такси.

Сторона обвинения настаивала на приговоре для Кана в 19 лет колонии строгого режима.

Кроме того, бизнесмену назначили дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год с возложением определённых обязанностей и ограничений. Срок отбытия наказания начнёт исчисляться с момента фактического задержания рыбопромышленника, уточнили в Управлении Генпрокуратуры РФ по ДФО.

Как сообщало ИА Регнум, в марте Арбитражный суд Приморского края взыскал 358,7 млрд рублей по иску Генеральной прокуратуры России к дальневосточным рыбным промышленникам, среди которых был «крабовый король» Олег Кан. По данным ГП, с 2019 по 2024 год группой подконтрольных Кану лиц осуществлялся вылов крабов и иных морепродуктов, которые на внутренний рынок не поставлялись, а вывозились в полном объёме за рубеж.

По версии Генпрокуратуры, Кан сбежал из России, его объявили в международный розыск и заочно арестовали. В июне 2021 года следственные органы во Владивостоке наложили арест на недвижимость, принадлежащую «крабовому королю». В декабре 2022 года начался заочный процесс по обвинению Кана в организации заказного убийства.

Во время судебного заседания в марте 2024 года представитель защиты по иску Генпрокуратуры заявил о смерти Кана и попросил суд закрыть дело. Но сторона обвинения посчитала ссылку на данные сайта Федеральной нотариальной палаты недостаточно достоверными, соответствующая запись в ЗАГСе отсутствовала. Затем Генпрокуратура получила ответы на запросы, что смерть Кана не регистрировали, на основании чего обвинение расценило заявление о ней инсценировкой.