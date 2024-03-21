Южно-Сахалинск, 21 марта, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Арбитражный суд Приморского края взыскал 358,7 млрд рублей по иску Генеральной прокуратуры России к дальневосточным рыбным промышленникам, среди которых «крабовый король» Олег Кан. Об этом стало известно 21 марта.

Alexandr Arkhipov

Представитель Генпрокуратуры в ходе судебного заседания сообщил, что основная претензия обвинения в том, что законодательство запрещает иностранцам добывать квотируемые водные биоресурсы.

«В 2018 году ответчики, будучи объединены в группу лиц, подконтрольную Кану, решили осуществлять промысловую деятельность по добыче квотируемых видов ресурсов. Для этого путём введения Росрыболовства в заблуждение относительно факта неподконтрольности иностранному резиденту заключены с органами госвласти оспариваемые в настоящем заседании договоры. Планомерно с 2019 года по 2024 год осуществлялся вылов крабов и иных морепродуктов, которые на внутренний рынок не поставлялись, а в полном объёме вывозились за рубеж», — заявил в суде представитель Генпрокуратуры.

После этого, по его данным, участники вылова делили между собой полученные деньги. В ходе заседания сторона обвинения также назвала сахалинский фонд «Родные острова», учредителями которого являются рыбопромышленники ДФО, а председателем Кан, «кошельком» этой группы, так как фонд получал средства от учредителей, а тратил их не только на благотворительную деятельность, но и перечислял другим юрлицам, заявленным в числе ответчиков.

Как сообщало ИА Регнум, Генпрокуратура подала коллективный иск к крупнейшим добытчикам краба на Дальнем Востоке 23 января 2024 года с намерением взыскать с них более 358 млрд рублей. Подробности искового заявления не раскрывали, но известно, что в числе ответчиков «крабовый король» Олег Кан и владелец компании «Монерон» Дмитрий Пашов (экс-депутат областной думы Сахалина и экс-председатель правления Ассоциации рыбопромышленников Сахалина). Ещё один иск на сумму 17,4 млрд рублей ведомство подало в отношении находящегося за границей рыбодобытчика Дмитрия Дремлюги.

В конце января обвинение запросило суд приговорить Кана к 19 годам колонии строгого режима. По версии следствия, в 2010 году он организовал убийство предпринимателя Валерия Пхиденко, причастного, по его мнению, к покушению на его жизнь. Тогда Кан якобы нашёл исполнителя убийства, которого следствие пока не обнаружило, и местного жителя в качестве подельника. После этого, по версии Генпрокуратуры, Кан сбежал из России, его объявили в международный розыск и заочно арестовали. В июне 2021 года следственные органы во Владивостоке наложили арест на недвижимость, принадлежащую «крабовому королю». В декабре 2022 года начался заочный процесс по обвинению Кана в организации заказного убийства.

Во время судебного заседания в марте 2024 года представитель защиты по иску Генпрокуратуры заявил о смерти Кана и попросил суд закрыть дело. Но сторона обвинения сочла ссылку на данные сайта Федеральной нотариальной палаты недостаточно достоверными, так как соответствующая запись в ЗАГСе отсутствует. Впоследствии Генпрокуратура отправила соответствующие запросы и получила ответы, что смерть Кана не регистрировали, на основании чего обвинение расценило тезис о ней инсценировкой.