Москва, 21 марта, 2024, 05:53 — ИА Регнум. Генпрокуратура России считает инсценировкой заявление о смерти сахалинского бизнесмена Олега Кана, называемого «крабовым королём». Об этом представитель ведомства сообщил во время заседания арбитражного суда по иску к некоторым предпринимателям, включая Кана.

Региональный фонд «Родные острова» Олег Кан

Представитель Генпрокуратуры пояснил, что ведомство сделало запрос в ЗАГСы Сахалинской области и Санкт-Петербурга после сообщений о смерти предпринимателя. Однако указанные органы прислали ответ о том, что акты о смерти ими не регистрировались.

Он отметил, что, согласно действующему регламенту, с заявлением о кончине Кана в ЗАГС должны были обратиться родственники бизнесмена.

«В отсутствие соответствующих записей тезис о том, что Кан умер, мы расцениваем как инсценировку», — сказал представитель Генпрокуратуры, слова которого приводит «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, 19 марта стало известно о том, что адвокат по иску Генпрокуратуры к рыбным промышленникам Дальнего Востока заявил, что Олег Кан умер. В связи с этим юрист попросил суд закрыть дело.

23 января Генпрокуратура России подала иск в Арбитражный суд Приморского края с намерением привлечь крупнейших добытчиков краба на Дальнем Востоке к ответственности и взыскать с них более 358 млрд рублей.

В числе ответчиков значились Олег Кан, владелец компании «Монерон» Дмитрий Пашов, а также фонд «Родные острова» (Сахалин), «Аквамарин», «Прибор Т» и «Городское эко такси». По другому иску на сумму в 17,4 млрд рублей среди ответчиков числится рыбодобытчик Дмитрий Дремлюга.

30 января следователи попросили суд приговорить Олега Кана к 19 годам колонии строгого режима по обвинению в заказном убийстве, совершённом в 2010 году во Владивостоке. Жертвой преступления стал бизнесмен Валерий Пхиденко. Кана, который находится за пределами России, объявили в международный розыск и арестовали заочно.