Москва, 7 мая, 2024, 06:19 — ИА Регнум. Экипаж российского танка Т-72Б3 группировки войск «Днепр» уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ и полевой склад боеприпасов на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Министерстве обороны.

Дарья Антонова ИА REGNUM Танк Т-72Б3

Отмечается, что при ведении воздушной разведки подразделениями БПЛА были выявлены пункт управления беспилотников и полевой склад боеприпасов противника.

«Т-72Б3, используя складки местности, оперативно прибыл на огневую позицию, откуда точным огнём украинский пункт управления БПЛА и полевой склад были уничтожены», — добавили в Минобороны.

Огонь по целям ВСУ вёлся с расстояния более трех километров, уточнили в ведомстве. После этого экипаж быстро покинул позицию и замаскировал танк, подготовив его к выполнения нового боевого задания.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ активизировали атаки беспилотными летательными аппаратами по населённым пунктам в Херсонской области, заявил 5 мая сенатор от региона Игорь Кастюкевич. По его словам, противник теперь наносит удары не только по Каховке и Новой Каховке, но и по Горностаевскому, Великолепетихскому, Алешкинскому и Голопристанскому районам. Из-за действий украинских войск практически ни один день не обходится без жертв из числа мирных жителей в 15-километровой зоне, добавил Кастюкевич.

Экипаж танка Т-80БВ уничтожил опорные пункты ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины. Для поражения целей потребовалось всего несколько выстрелов. Перед этим разведчики с помощью беспилотника установили местонахождение противника.