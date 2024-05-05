Геническ, Херсонская область, 5 мая, 2024, 11:33 — ИА Регнум. В последнее время украинская армия активизировала атаки беспилотными летательными аппаратами по населённым пунктам в Херсонской области. Об этом 5 мая рассказал сенатор от региона Игорь Кастюкевич.

Иван Шилов ИА Регнум

«В последнее время в Херсонской области активизировалась работа дронов со стороны ВСУ по гражданским объектам левобережья и инфраструктуре энергетического комплекса», — привела его слова «Газета.Ru».

По словам Кастюкевича, ВСУ увеличили зону применения дронов и теперь наносят удары не только по Каховке и Новой Каховке, но и по Горностаевскому, Великолепетихскому, Алешкинскому и Голопристанскому районам.

Сенатор отметил, что власти справляются с этим и посылают ремонтные и инженерные бригады для ликвидации таких атак, добавив, что из-за действий украинских войск практически ни один день не обходится без жертв из числа мирных жителей в 15-километровой зоне.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 5 мая украинские военные сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Еленовку в десяти километрах от Донецка. Отмечалось, что атака БПЛА произошла после 00:00 мск.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 4 мая написал, что дрон-камикадзе украинской армии атаковал село Вергилевка в Белгородском районе. Он уточнил, что в результате этого никто не пострадал.

Глава Белгородской области 3 мая сообщил об атаке беспилотника-камикадзе ВСУ на автомобильную газозаправочную станцию в Шебекино. В результате этого загорелся резервуар для хранения газа.