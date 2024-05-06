Вашингтон, 6 мая, 2024, 23:02 — ИА Регнум. В России по подозрению в воровстве задержали, предположительно, американского военнослужащего, сообщил 6 мая телеканал NBC News со ссылкой на трёх чиновников США.

РИА Новости/Евгений Биятов

«Военнослужащий США был в минувшие выходные задержан в России. Его обвиняют в воровстве, но неясно, насколько эти обвинения соответствуют действительности», — заявили журналисты.

По данным телеканала, американский военнослужащий проходил службу в составе контингента США в Южной Корее. Также отмечается, что он поехал в Россию по собственной инициативе.

В ходе брифинга для журналистов у координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джона Кирби поинтересовались, знают ли об этом в Белом доме. Он ответил утвердительно, рекомендовав задать этот вопрос сотрудникам Минобороны США.

Как сообщало ИА Регнум, 5 апреля после посещения россиянина Романа Селезнёва, находящегося в американской тюрьме в штате Северная Каролина, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия готова изучить предложения США по обмену заключёнными, если такие поступят. Дипломат призвал дождаться конкретных дальнейших действий.

В феврале пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчёркивал, что работа по обмену заключёнными должна проходить «в тишине».