Хельсинки, 7 мая, 2024, 02:33 — ИА Регнум. Число финских граждан на погранпереходе «Нарва» (МАПП «Ивангород») между Эстонией и Россией значительно увеличилось из-за того, что Финляндия закрыла границу с Россией. Об этом 6 мая сообщил Yle.

Иван Шилов ИА Регнум Граница с Финляндией

По информации источника вещателя, с начала года количество финнов на Нарвском погранпункте увеличилось в 35 раз по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Около 7,3 тыс. человек пересекли границу из Нарвы в Россию и вернулись в Эстонию через этот же таможенный пост.

В 2023 году КПП «Нарва» пересекли примерно 200 граждан Финляндия. До закрытия границы поездка из Финляндии в Россию могла занимать около четырёх часов на автомобиле. Сейчас — не менее 16 часов.

Как сообщало ИА Регнум, в начале апреля Государственный совет Финляндии принял решение оставить российскую границу закрытой на неопределённый период. Как заявили в правительстве, решение приняли в связи с якобы ростом угрозы незаконной миграции.

7 апреля русскоязычные жители Финляндии в знак протеста против закрытия автотранспортных контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией вышли на улицы Хельсинки. Протестующие заявили о нарушении прав и призвали финское правительство отменить решение.

Как указала официальный представитель МИД России Мария Захарова, подобными действиями Финляндия отгораживает себя не только от России, но и от мирового сообщества, а также портит жизнь собственному населению. Дипломат подчеркнула, что Москва предпринимала попытки обсудить с Хельсинки вопрос о пограничных переходах, однако финская сторона избегает любых контактов с Россией.

Общество русскоязычных жителей Финляндии «Александровское общество» (Aleksanterinliittoo) обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), чтобы оспорить решение финского правительства о закрытии контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. Об этом организация сообщила 30 апреля в Telegram-канале.