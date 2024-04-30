Хельсинки, 30 апреля, 2024, 22:49 — ИА Регнум. Общество русскоязычных жителей Финляндии «Александровское общество» (Aleksanterinliittoo) обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), чтобы оспорить решение финского правительства о закрытии контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. Об этом организация сообщила 30 апреля в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Верховный административный суд Финляндии (КНО) отказал нам в рассмотрении апелляции на правительственное решение о закрытии (границ. — Прим. ред.) Сейчас нами ведётся сбор документов и работа с юристами для подачи апелляции на решение КНО непосредственно в ЕСПЧ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующий иск общество русскоязычных жителей Финляндии рассчитывает подать в ЕСПЧ до конца мая текущего года.

Кроме того, во избежание формального отклонения иска общество подало апелляцию на бессрочное решение правительства о закрытии границы от 4 апреля, чтобы при необходимости доказать ЕСПЧ, что все методы защиты внутри страны были использованы.

Как передавало ИА Регнум, в начале месяца Государственный совет Финляндии принял решение оставить российскую границу закрытой на неопределённый период. Как заявили в правительстве, решение приняли в связи с якобы ростом угрозы незаконной миграции.

7 апреля русскоязычные жители Финляндии в знак протеста против закрытия автотранспортных контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией вышли на улицы Хельсинки. Протестующие заявили о нарушении прав и призвали финское правительство отменить решение.

Как указала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, подобными действиями Финляндия отгораживает себя не только от России, но и от мирового сообщества, а также портит жизнь собственному населению. Дипломат подчеркнула, что Москва предпринимала попытки обсудить с Хельсинки вопрос о пограничных переходах, однако финская сторона избегает любых контактов с Россией.