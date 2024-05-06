Симферополь, 6 мая, 2024, 21:36 — ИА Регнум. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом 6 мая сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

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«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — сказано в сообщении.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие, а также следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Как передавало ИА Регнум, постпред Украины при ООН Сергей Кислица 2 мая опубликовал в соцсетях картинку с намёком на то, что Киев планирует атаковать Крымский мост. Он опубликовал шесть типов мостов, указав отдельным «типом» Крымский и поместив над этой надписью пустое изображение.

Ранее посол Литвы в Швеции и бывший глава литовского МИД Линас Линкявичюс в своих социальных сетях привёл изображения Крымского моста и запускаемой ракеты, а также предложил быстрее сфотографироваться на этом мосту тем, кто собирался это сделать. Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что политики, выступающие с подобными угрозами, рано или поздно пожалеют о своих оплошностях.

2 мая агентство Reuters опубликовало заявления главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о якобы имеющемся у ВСУ «праве» использовать британское оружие для нанесения ударов по территории России. Заявление Кэмерона стало первым признанием того, что Запад воюет против России руками жителей Украины, отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.